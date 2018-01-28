Gucci оденет Элтона Джона в последний тур

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Итальянский модный дом Gucci оденет 70-летнего Элтона Джона в последний тур. Сценическими костюмами займется Алессандро Микеле, креативный директор бренда.

На днях, 24 января, знаменитый Элтон Джон официально заявил об уходе со сцены. Талантливый музыкант, которому 70 лет, не оставит своих поклонников без прощального тура. Мировые гастроли стартуют в сентябре месяце 2018 года. Свое решение исполнитель объясняет сменой приоритетов, ведь сейчас главными для него являются дети и близкие. В прощальный тур Элтона Джона оденет итальянский дом Gucci, а именно креативный директор бренда Алессандро Микеле.

По словам британского музыканта, он для него считается вторым Джанни Версаче, с которым певец был очень близок, а теперь его заменил Микеле. Со своей задачей Gucci справится на все сто процентов, ведь этот модный дом пользуется большой популярностью среди звезд шоубиза.