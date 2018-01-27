Австралиец с дефектом груди стал моделью после насмешек

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Австралиец Райли Бирн терпел насмешки сверстников по поводу дефекта груди. Это закалило его характер и помогло стать моделью.

У Райли Бирна, который является уроженцем Австралии, с рождения наблюдался воронкообразный дефект грудной клетки. Сверстники парня постоянно смеялись над ним, что доставляло ему много неприятностей.

В 16-летнем возрасте Бирн принял решение о том, что ситуацию необходимо менять кардинальным образом. Для этого юноше необходимо укреплять мышцы грудной клетки, и он отправился в спортивный зал. После изменений, которые произошли в результате укрепления грудной мышцы, у парня выросла самооценка.

В возрасте 21 года юноша решил помочь людям с аналогичными проблемами, для этого Бирн начал вести личный канал в YouTube, где делится секретом своего исцеления и дает психологические советы. После получения достаточно сильной популярности на юношу обратили внимание специалисты издания Daily Star, пригласившие его на съемки. Теперь у австралийца заключен контракт с несколькими модельными агентствами, где он собирается продолжить карьеру.

Напомним, что воронкообразная деформация грудной клетки – порок, который проявляется у одного из тысячи младенцев.