Модель plus-size Эшли Грэм заплакала, став лицом косметической компании

Вчера, 22:20

Знаменитая Эшли Грэм, модель разряда plus-size, стала лицом косметической компании Revlon, это событие даже заставило её заплакать. Девушка представит публике линию «Живая смелость».

По словам Эшли Грэм, в рамках истории сложилось, что полные девушки не являлись лицом компаний, занимающихся производством косметических средств для широкой аудитории. Модель уверена, что подобное предложение, прозвучавшее в ее адрес, является новой ступенью и подобного ранее не происходило. Девушка не находит себя от счастья и даже прослезилась, когда увидела сообщение. Модель размера plus-size рассказала о событии в социальной сети Instagram.

19 января Эшли Грэм стала героиней фотосессии топлес, примерив образ монахини. На снимках 30-летняя девушка с очень ярким макияжем придерживает свою пышную грудь. Аксессуары для этого предоставили со стороны знаменитого бренда Gucci, а автором выступил Бен Хассетт из США.