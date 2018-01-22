VistaNews.ru


Sony и Nike разработали кроссовки в стиле PlayStation

Сегодня, 09:15

Sony и Nike разработали кроссовки в стиле PlayStation. Кроссовки получили название PG-2. Они обладают язычком с логотипом одной из самых популярных игровых консолей.

Об этом стало известно из блога PS. Компания Nike официально подтвердила, что данная модель является именной известного баскетболиста Пола Джорджа, который играл в команде "Оклахома-Сити Тандер". По его словам, он уже давно является фанатичным игроком в эту приставку. "Я даже помню, как мой отец мне подарил на Рождество PlayStation 2", - рассказывает спортсмен. Это не первая тематическая модель кроссовок компании Nike. в 2005 году фирма выпустила ограниченную коллекцию, которая была переиздана к десятилетию PS2. Новая модель кроссовок поступит в продажу 10 февраля. Стоимость новинки составит 110 долларов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.