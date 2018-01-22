Сегодня, 09:15

Sony и Nike разработали кроссовки в стиле PlayStation. Кроссовки получили название PG-2. Они обладают язычком с логотипом одной из самых популярных игровых консолей.

Об этом стало известно из блога PS. Компания Nike официально подтвердила, что данная модель является именной известного баскетболиста Пола Джорджа, который играл в команде "Оклахома-Сити Тандер". По его словам, он уже давно является фанатичным игроком в эту приставку. "Я даже помню, как мой отец мне подарил на Рождество PlayStation 2", - рассказывает спортсмен. Это не первая тематическая модель кроссовок компании Nike. в 2005 году фирма выпустила ограниченную коллекцию, которая была переиздана к десятилетию PS2. Новая модель кроссовок поступит в продажу 10 февраля. Стоимость новинки составит 110 долларов.