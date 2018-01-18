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Известная американская модель оскорбила больных раком людей

Сегодня, 13:18

Широко известная американская модель Эмили Ратаковски очутилась в центре скандала, ненароком оскорбив больных онкологией людей. Звезда мира моды назвала волосы на голове воплощением женственности, не подумав о проходящих химиотерапию пациентках.

Неделю назад модельная карьера Эмили Ратаковски стремительно пошла вверх. Американку сделали новым лицом бренда Kerastase, занимающегося производством средств для волос. Окрыленная успехом звезда мира моды написала в своем Twitter-аккаунте пост, в котором назвала пышную шевелюру на голове главным признаком женственности.

Интернет-сообщество моментально обрушило на Ратаковски волну критики, обвинив модель в унижении больных раком. Пользователи напомнили американке о существовании представительниц прекрасного пола, проходящих химиотерапию и, как результат, не имеющих волос на голове. В настоящее время Ратаковски удалила скандальную публикацию.


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