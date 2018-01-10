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Супруга президента Франции оделась в цвета китайского флага

Вчера, 21:15

Супруга главы Франции Бриджит Макрон для официального визита в город Сиань надела пальто, которое расцветкой очень напоминает флаг Китая.

В поездку в Китай Эммануэля Макрона сопровождает его супруга, которая для визита выбрала очень интересный наряд. Она надела пальто оттенком под китайский флаг, а золотые пуговицы, видимо, символизируют символы на флаге страны пятиконечные звезды. Наряд представлен французским домом моды Louis Vuitton. Это любимый бренд Бриджит Макрон. Дополнением к образу стал шарф черного цвета и высокие сапоги-ботфорты на каблуке. Аксессуаром стала черная сумочка с деталями под цвет пальто. Глава Франции выглядел в более скромных тонах. Он был одет во все черное.
Стоит отметить, что Бриджит Макрон носит звание самой модной женщины 2017 года. В одном ряду с ней такие знаменитости, как Николь Кидман, Натали Портман, Рианна и Соланж Ноулз.


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