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Голую модель plus-size высмеяли за пародию на стройных коллег

Сегодня, 14:18

Венгерскую модель размера plus Диану Сирокай подвергли жесткой критике за пародию на фотосессию в голом виде стройных моделей.

Пышнотелая молодая женщина снилась в фотосессии сначала обнаженной, а затем в купальнике. Этим она хотела спародировать своих худощавых красавиц-коллег.

Сначала Диана снялась в фотоссесии, как Джиджи Хадид, где та рекламировала обувь от Stuart Weitzman. На фото Диана изображена абсолютно нагой, за исключением надетых на нее ботильонов. Однако поза такова, что интимные места на фото прикрыты.

Затем венгерка спародировала знаменитую фотоссесию Ким Кардашьян в белом боди.

Результатами фотосета девушка поделилась на своей страничке в Instagram, относясь к ним равным образом с иронией. Однако пользователи социальной сети не поняли ее настроения и жестко раскритиковали пышные формы модели.

Кто-то написал, что Диана "пропагандирует нездоровый образ жизни и странички таких женщин нужно просто пролистывать в ленте новостей", кто-то отозвался еще более негативно и прокоментировал фото - "как можно показывать такую массу жира". Многие просто напросто высмеяли девушку за лишний вес и назвали снимки смешными. Но нашлись и те, кто поддержал plus-size модель и отнесся с юмором к снимкам, а также похвалили за идею. 

Напомним, что мода на худышек давно в прошлом и сейчас модели с размером plus встречаются всё чаще. Например, модель Тесс Холидей весом 132 кг не боится рекламировать как купальники, так и даже эротическое белье, а на критику в свою сторону совершенно не обращает внимания.


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