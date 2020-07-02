Съёмки сразу семи сериалов возобновил канал СТС

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Кадры сериалов «Кухня. Война за отель» и «Ивановы-Ивановы» Анастасия Полтавская vistanews.ru

На суд зрителей будут представлены новые сезоны таких полюбившихся сериалов, как «Ивановы-Ивановы», «СеняФедя», «Дылды», «Кухня. Война за отель», «Родительский комитет», «Гости из прошлого"и «Регби».

В двух из семи озвученных сериалов, «СеняФедя» и «Кухня. Война за отель», телезрителям канала СТС предоставится возможность понаблюдать за приключениями героев, полюбившихся еще со времен выхода на экраны сериала «Кухня». За развитием событий, начиная с первого сезона сериала, тысячи людей наблюдают уже на протяжении восьми лет.

Сериал «Гости из прошлого» покажет забавную историю одного учёного. Профессор живёт и познает грани науки в далеком 1982 году, когда неожиданно один из экспериментов становится причиной интересного феномена — одна половина квартиры продолжает «жить» в 1982 году, другая же «перемещается» в 2020.

Многосерийная комедия «Родительский комитет» расскажет историю мужчины, который развёлся с женой и хочет стать полноправным опекуном их общего сына. Любящему отцу придётся нелегко, ведь он окажется в коллективе инициативных пап и мам одноклассников своего чада.

Поклонники сериала «Ивановы-Ивановы» в новом сезоне вновь увидят полюбившегося всем актера Сергея Бурунова, известного также по съёмкам в «Полицейский с Рублевки». А поклонники реалити-шоу «Холостяк» смогут лицезреть одну из его участниц блогера Снежану Самохина в сериале «Дылды».

Любителям драматических событий, а также поклонникам спорта будет интересно понаблюдать за развитием событий в новом сериале «Регби».