Продюсером раскрыты подробности второй части «Аватара»

Сегодня, 15:00

Издание RNZ получило комментарий от Джона Ландау.

Основной целью героев «Аватара» станет спасение собственной семьи, а также исследование многогранного мира выдуманной планеты Пандора, на которой и разворачивается действие блокбастера. Джон Ландау, продюсер сиквела «Аватара», утверждает, что режиссер проекта Джеймс Кэмерон решил посвятить фильм путешествиям героев под водой.

Также Ландау признался, что съемки вынужденно приостановили из-за того, что правительство Новой Зеландии, выступило с запретом. Теперь же, когда наступила стабилизация эпидемиологической обстановки, кинопроизводству снова дали «зеленый свет». Несмотря на многочисленные отмены и переносы до этого, картина должна выйти в прокат в декабре следующего года.

Стоит заметить, что за время простоя, вызванного коронавирусом, Джеймс Кэмерон вместе с командой художников на месте не сидел. Мэтр активно занимался созданием декораций, которые будут использоваться в ходе оставшихся дней съемочного процесса.