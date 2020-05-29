Warner Bros. ведут переговоры о втором сольнике Харли Квинн

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Марго Робби вернётся в роли экстравагантной кинопреступницы.

Планы на ещё одну самостоятельную картину о бывшей подопечной Джокера раскрыл инсайдер DCEU Джереми Конрад. По его словам, у DC была стратегия: выпускать в год по фильму с участием Харли Квинн.

Эту гипотезу подтверждают не только «Хищные птицы», но и запланированные «Отряд самоубийц 2» и «Готэмские сирены». В последнем фильме ожидается объединение трёх женщин-злодеек: Харли Квинн, Ядовитого плюща и Женщины-кошки. Будет ли эта картина той, о которой сообщает инсайдер или речь о втором сольнике суперзлодейки — пока не известно.

Тем не менее Warner Bros., по информации Джереми Конрада, уже ведут переговоры. Велика вероятность, что Марго Робби примет участие в продолжении «Хищных птиц» в промежутке между двумя озвученными фильмами.

В Сети уже есть версия о том, что сюжет для нового сольного фильма будет вдохновлён мультфильмом «Харли Квинн», рассказывающем о знакомстве последней с Ядовитым плющом. И эта история уже подведёт зрителей к «Готэмским сиренам».