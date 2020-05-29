Успех «Соника в кино» обеспечил фильму продолжение

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Сиквел поступит в производство с прежней командой.

Портал Variety сообщает, что в четверг Paramount Pictures и Sega Sammy подтвердили работу над сиквелом семейной комедии про суперскоростного синего ежа. Официального названия продолжения «Соника в кино» пока никто не называл, как и актёрский состав.

Известно только, что кресло режиссёра вновь достанется Джеффу Фаулеру, а сценарием, как и в первой части, займутся Пэт Кейси и Джош Миллер. Дебют Соника в киновселенной отметился успехом благодаря этой команде, собрав в прокате более 300 миллионов долларов при бюджете в 85 миллионов.

Конечно, немалую роль сыграл и звёздный состав: Джим Керри комично исполнил роль злодея доктора Роботника, а Джеймс Марсден — Тома, друга Соника. Но даже с такими актёрами фильм мог ожидать полный провал, и всё из-за первоначального дизайна ежа.

Основанный на серии детских игр для консолей Sega, первый киновариант Соника вызвал волну негодования среди фанатов. Ежа сделали слишком человекоподобным — от милости анимационного варианта не осталось и следа. Прислушавшись к публике, команда отправила фильм на доработку. В итоге «Соник в кино» получил успех и продолжение, информацию о котором стоит ожидать ко второй половине 2020 года.