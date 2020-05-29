Джеймс Мэнголд ответил на слухи о возвращении Росомахи

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Режиссёр «Логана» считает, что не стоит «высасывать» деньги из пустых фильмов.

После перехода франшизы «Людей Икс» и её персонажей от Fox к Disney, пользователи начали заново спекулировать на тему возвращения Росомахи. Фанаты ждут воскрешения бессмертного мутанта, в роли Хью Джекмана, который покинул мир живых в киновселенной. Сам актёр давно наотрез отказался от персонажа после событий «Логана», а режиссёр фильма ответил на домыслы.

В интервью ComicBook Джеймс Мэнголд раскритиковал слухи и выразил сомнения по поводу того, что Джекман вернётся к роли мутанта. Также режиссёр проявил неодобрение кликбейтным заголовкам вроде «Джекман возвращается» и поделился мнением относительно продолжения Росомахи:

«Я бы не сомневался, будь у кого-то хорошая идея. Если же это что-то типа: «У меня закончились деньги, потому надо снять пустой фильм, который уступит по качеству предыдущему», — что ж, это будет довольно грустно».

Ранее к слухам о возвращении Росомахи приписывали киношного Дэдпула в исполнении Райана Рейнольдса. Но смена студии может здорово отразиться на кинокомиксе. Будет ли это перезапуск с новым актёром, или «другой» персонаж из параллельной вселенной — пока не известно. Но Disney вряд ли захотят упускать шанс на использование популярного персонажа.