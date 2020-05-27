Режиссер «Начала» взорвал настоящий «Боинг» ради нового фильма

Как оказалось, спецэффекты в наше время делать куда дороже.
Кристофер Нолан, известный зрителям, как режиссер картин «Начало», «Интерстеллар», «Престиж» и другие, всегда был приверженцем съемок «по-настоящему», когда к спецэффектам, по возможности, режиссер не прибегает. Вот и для своего нового фильма «Довод» Нолан решил, ни много ни мало, взорвать настоящий Boeing-747. Как ни странно, но даже такие разрушения оказалось сделать дешевле, чем наложить спецэффекты.
Режиссер пообщался с репортерами Games Radar и рассказал им, что изначально покупать целый самолет для съемок фильма никто не планировал и данная покупка весьма спонтанна. Однако после проведения подсчетов – все стало на свои места.
Тот самый "Боинг"
В красочном трейлере, вышедшем недавно, можно увидеть, что получилось все более чем хорошо и затея Кристофера Нолана оправдалась целиком и полностью. «Довод» ожидают в кинотеатрах в середине июля, но точную дату пока еще не объявили.