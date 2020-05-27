Режиссер «Начала» взорвал настоящий «Боинг» ради нового фильма

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Как оказалось, спецэффекты в наше время делать куда дороже.

Кристофер Нолан, известный зрителям, как режиссер картин «Начало», «Интерстеллар», «Престиж» и другие, всегда был приверженцем съемок «по-настоящему», когда к спецэффектам, по возможности, режиссер не прибегает. Вот и для своего нового фильма «Довод» Нолан решил, ни много ни мало, взорвать настоящий Boeing-747. Как ни странно, но даже такие разрушения оказалось сделать дешевле, чем наложить спецэффекты.

Режиссер пообщался с репортерами Games Radar и рассказал им, что изначально покупать целый самолет для съемок фильма никто не планировал и данная покупка весьма спонтанна. Однако после проведения подсчетов – все стало на свои места.

«Я планировал, что мне удастся воплотить свою затею с помощью специально отстроенных декораций и миниатюр, с некоторой доработкой спецэффектами, но так не получилось. Мы начали проводить подсчеты и оказалось, что куда проще купить настоящий полноразмерный самолет и в кадре сделать все вживую», - рассказал Нолан.

Тот самый "Боинг"

В красочном трейлере, вышедшем недавно, можно увидеть, что получилось все более чем хорошо и затея Кристофера Нолана оправдалась целиком и полностью. «Довод» ожидают в кинотеатрах в середине июля, но точную дату пока еще не объявили.