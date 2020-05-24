Summer Game Fest 2020 покажет все новинки игровой индустрии онлайн

Вчера, 12:11

Конференции крупнейших разработчиков пройдут с мая по август.

На смену ежегодным игровым конференциям вроде PAX и E3 пришёл новый онлайн формат Summer Game Fest. К этому вынудила ситуация в мире, которая не позволяет большим компаниям оставить геймеров без новостей индустрии, к тому же в сезон громких анонсов.

Онлайн-фестиваль стартовал 20 мая и конференции уже успели провести Riot Games, рассказав о новом шутере Valorant, и Sony с информацией о грядущем Ghost of Tsushima. Продемонстрировали и возможности нового движка Unreal Engine 5. Но все интересные новинки игровой индустрии впереди.

На Summer Game Fest появятся Valve, CD Project Red, Ubisoft, Electronic Arts, Bethesda, Blizzard и другие именитые издатели и разработчики. Не заявлены разве что Rockstar, что может расстроить фанатов, ожидавших анонс GTA VI. Да и судить пока рано, фестиваль только начался — ожидать можно чего угодно.

Разработчики любят поиграть с публикой. Вспомнить только неожиданный тизер Portal 2, прервавший конференцию Sony на E3 2010. Возможно, новая часть о великом автоугонщике будет объявлена так же неожиданно.

Остаётся только следить за Summer Game Fest 2020 онлайн и ждать релиза громких новинок.