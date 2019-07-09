Спин-офф к «Большому Лебовски» - дань уважения или паразитирование на классике?

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Новый фильм называется «Броски Хесуса» и будет посвящен Хесусу Кинтана, главному сопернику Лебовски в турнире по боулингу.

Главную роль исполнит Джон Туртурро, игравший в оригинальном фильме. Он же является режиссером и сценаристом будущего спин-оффа. Вместе с ним снимутся Бобби Каннавале и Одри Тоту.

В планах у режиссера снять «человечную комедию» про «глупость людей, тщетно старающихся постичь вечную загадку женщины». При этом картина также задумывается как ремейк культового фильма «Вальсирующие» 70-х годов, который был посвящен поколению конца 60-х, свободе и сексуальной революции.

Тут могут возникнуть опасения, а не является ли фильм простым паразитированием на классике и попыткой заработать на известном имени? К счастью, нет. Джон Туртурро один из тех, кто сделал «Большого Лебовски» таким, каким его знает весь мир, а идея снять спин-офф зародилась не менее 7 лет назад, поэтому фильм скорее дань уважения, чем что-то непотребное. К тому же, использование персонажа одобрили сами братья Коэны.

Фильм планируют выпустить к началу 2020 года.