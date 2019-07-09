Серьезная болезнь не позволила Стингу извиниться перед фанатами

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Об отмене концерта пришлось сообщать представителям музыканта в его официальном Twitter-аккаунте. О состоянии певца не сообщается.

Пока неназванное заболевание так сильно подкосило Стинга, что ему пришлось отказаться от участия в бельгийском джазовом фестивале и он не смог пока лично извиниться перед фанатами. Немаловажную роль в принятии решения сыграли врачи, рекомендовавшие исполнителю временно воздержаться от выступлений.

«С сожалением сообщаем, что Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в Генте этим вечером из-за требований врача. Возможность вернуть билеты будет предоставлена позже», – сообщается на официальной странице в соцсети певца.

Стинг – поэт, певец и общественный деятель. Свою карьеру певец начал в 70-х годах, выступая в составе рок-группы The Police. За время участия Стинга группа успела 6 раз получить музыкальную премию Grammy и даже попасть в Зал славы рок-н-ролла.

Еще более продуктивной оказалась сольная карьера музыканта. С момента ухода из The Police Стинг получил 10 Grammy, одну награду Золотой Глобус и был трижды номинирован на Оскар. Учитывая проданные альбомы группы The Police, на счету Стинга более 100 млн проданных копий.