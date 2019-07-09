Перезапуск «Пилы»: Сколько пришлось заплатить Л. Джексону после провала «Пилы 8»?

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Волна критики, обрушившейся на «Пилу 8», не помешала авторам пригласить мировую звезду для участия в перезапуске франшизы.

«Пила 8» была полностью раскритикована прессой и зрителями, что можно считать полным провалом, однако принесла своим создателям более 90 млн долларов, поэтому глупо было думать, что авторы отпустят свою «дойную корову» так просто: было решено сделать перезапуск серии.

Кресло режиссера картины займет Даррен Линн Боусман, ответственный за постановку 2-4 частей «Пилы». Главную роль, детектива, расследующего череду кровавых убийств, исполнит Крис Рок, известный комик, актер озвучки и кино. В частности, его голосом говорит зебра Мартин из «Мадагаскара». Он и является автором сюжета девятой «Пилы».

Но главной сенсацией стало участие Самуэля Л. Джексона в девятой номерной части картины. Вероятно, его гонорар будет превышать оплату всех остальных членов актерской команды, так как навряд-ли талантливый актер просто так заинтересован в развитии не самой свежей франшизы. Джексон исполнит роль отца персонажа Криса Рока. Однако как обстоят дела на самом деле в данном вопросе, пока остается неизвестным.

Съемки продолжения начались в первых числах июля, поэтому выйдет фильм нескоро – в октябре 2020 года.