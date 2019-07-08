Фанаты не могут поверить: 3 сезону «Американских богов» быть

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Работа над новым сезоном начнется 30 сентября и продлится до 6 марта 2020 года. О дате выхода продолжения сериала пока не сообщается.

Кресло шоураннера займет Чарльз Игги, заменивший Джесси Александера. Игги известен за работу над «Ходячими мертвецами», «Декстером», «Хемлок Гроув» и рядом других популярных телесериалов.

Каст сериала не поменялся: Роль Мистера Среды исполнит Иэн Макшей, Тени Муна сыграет Рики Вайт, а за любимого зрителями Безумного Суинни отвечает Пабло Шрайбер.

Стоит отметить, что Чарльза Игги ждет непростая задача. Если первый сезон был тепло встречен зрителями и критиками (больше 90% свежести на Rotten Tomatoes), то ко второму сезону публика была не так благосклонна (52% свежести). Можно сказать, что от Игги зависит судьба всего сериала.

Детали сюжета нового сезона пока не раскрываются, но 3 сезон, как и предыдущие, будет основан на одноименной книге Нила Геймана. В ней рассказывается о судьбе бывшего заключенного по имени Тень, попавшего в центр конфликта между старыми и новыми богами Америки.