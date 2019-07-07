«Я мечтал об этом 12 лет» — Звезда «Игры престолов» получил ученую степень

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Актер Ричард Мэдден, сыгравший Робба Старка и главную роль в «Телохранителе», стал доктором искусств в Королевской консерватории Шотландии.

33-летний актер из Элдерсли, Ренфрушир, на фотографиях выглядит счастливым и спокойным в окружении выпускников возле Королевской консерватории в Глазго.

«Я пропустил свой выпускной, потому что когда-то давно мне посчастливилось попасть в актерский состав «Игр престолов». Поэтому мне очень приятно находиться здесь. Я всегда мечтал закончить учебу и у меня это получилось! Пусть и с 12-летним опозданием», — поделился своими чувствами Ричард.

Но не только Ричард Мэдден пошел за своей мечтой. Звезда шотландского сериала «Still Game» Гэвин Митчелл присоединился к списку звезд, получивших ученую степень. Он стал доктором философии в Grand Canyon University.

Приятно видеть, что даже актеры мировой известности не забывают о важности образования и следуют за своей мечтой. Даже спустя многие годы успешной актерской карьеры.