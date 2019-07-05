Любимец женщин на страже природы: Ди Каприо собирается открыть свой эко-курорт

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Леонадро Ди Каприо хочет превратить личный остров, купленный в 2015 году, в экологически правильное место туристического отдыха.

Инициатива голливудского актера направлена, в первую очередь, на сохранение природы, а не на заработок денег. Курорт будет расположен на острове Блэкадор Кэй в Белизе, купленном Ди Каприо почти за 2 миллиона долларов. Работы по строительству ведутся почти с момента покупки.

У Леонардо Ди Каприо крайне трепетное отношение к этому месту. Он влюбился в остров еще в 2005, когда приехал туда нырять с аквалангом. Сейчас звезда хочет предложить людям «сознательный туризм», который будет способствовать сохранению окружающей среды, а не ее разрушению.

Вся инфраструктура на острове будет экологически правильной. Отель, состоящий из 36 бунгало и вилл, будет оснащен солнечными батареями и автоматическим освещением. В планах у будущего владельца эко-курорта даже открыть исследовательскую станцию на территории острова, которая будет искать решения проблемы глобального потепления.

Курорт планируют открыть в 2020 году, однако дата открытия уже переносилась дважды: изначально Ди Каприо заявлял об открытии к 2017 году, а потом – к 2019. Цены также не известны.

Это не первая экологическая инициатива Ди Каприо. В этом же году он создал «Зеленый Альянс» – некоммерческую организацию, направленную на сохранение природы. И уже привлек несколько инвесторов из числа богатейших людей Голливуда. Цель альянса пропаганда бережного отношения к природе и спонсирование научных работ, направленных на решение проблем экологии.