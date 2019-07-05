Король Ужасов снова на русском: новый роман Стивена Кинга выйдет в России зимой следующего года

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Российское издательство АСТ выпустит перевод романа «Институт» к началу января 2020 года. Работа по переводу кипит.

Издательство отмечает, что агент знаменитого писателя настойчиво просил, чтобы сотрудники не раскрывали тайну сюжета его новой книги до официального выхода в продажу.

Как сообщает представитель издательства Дмитрий Ярнов, книга будет доступна в декабре 2019 – январе 2020 года. Также он добавил, что АСТ работает над еще одной новинкой: научно-фантастический роман «Порог» за авторством Сергея Лукьяненко. Книгу планируют выпустить уже осенью этого года.

Стивен Кинг написал более полусотни романов, проданных суммарным тиражом в 350 миллионов экземпляров. В 2003 году он был награжден Национальным книжным фондом США за свой вклад в литературу.