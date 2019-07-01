Фанаты Marvel затаили дыхание в ожидании нового сериала

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Студия ясно дала понять: Локи никогда не выходит из игры просто так. Том Хиддлстон, наконец-то, удостоился главной роли.

Локи Тома Хиддлстона - один из самых популярных персонажей Marvel - и хотя он, кажется, навсегда умер от рук Таноса в «Мстителях: Война Бесконечности», его возвращение по-прежнему является постоянным требованием фанатов. Хотя Локи, возможно, не вернется на большой экран (кроме Мстителей: Эндшпиль), фанаты затаили дыхание в ожидании нового сериала с его историей.

Локи является лишь одним из многих дополнительных продуктов Marvel, которые в настоящее время разрабатываются для Disney +. Другие шоу включают серию, посвященную Алой Ведьме и ее роботе-любовнику, Вижен и Зимнему Солдату и Соколу. И если информация об этих картинах уже набирает какую-то форму, то про Локи нам не известно почти ничего. Лишь официальное изображение этого сериала даёт надежду, что Локи снова будет перемещаться во времени.

Но Эндшпиль открыл для Локи еще одну вероятную дверь - альтернативную вселенную, созданную кражей Локи космического камня во время миссии Железного Человека и Муравья в битве при Нью-Йорке. Создание альтернативной временной шкалы, вызванное кражей космического камня, было подтверждено режиссерами Эндшпиль.

Режиссер Джо Руссо намекнул поклонникам, что Локи создаст свою собственную временную шкалу. Может ли это означать, что Disney + Marvel вместе с Локи официально создали первую альтернативную вселенную? В любом случае, фанаты Мстителей могут не бояться, что их любимые актеры пропадут с экранов.