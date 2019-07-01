Уилл Смитт на вершине успеха. Алладин превзошел День Независимости

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Реакция актера не заставила себя ждать. Уилл поблагодарил фанатов всего мира, заговорив даже на русском.

На сегодняшний день фильм «Алладин» стал самым просматриваемым в его карьере и собрал свыше 820 миллионов долларов. Уилл Смитт находится сейчас на вершине успеха: он снимается в хитовых фильмах с начала 90-х, а самым просматриваемым фильмом по сей день считался «День Независимости» 1996 года.

По этому поводу Уилл обратился к своим фанатам в инстаграме. Он записал видео, на котором сказал «спасибо» на многих языках мира, включая русский.

Гай Ричи, очевидно, знал что делать. Талантливый режиссёр взял одну из самых успешных анимационных картин 1992 года, самого харизматичного «Джина» и звезду диснеевских проектов – Наоми Скотт, которая сыграла Жасмин, сдобрил всё юмором и актуальными социальными тенденциями, прекрасно воплотил все анимационные трюки так, чтобы зрители могли окунуться в детство, и вуаля! – фильм покорил миллионы взрослых и детей по всему миру и превзошел даже «День Независимости».

Уилл Смитт считается одним из самых успешных и талантливых актеров. Мало кто знает, что в своё время он отказался от главной роли в нашумевшей картине «Матрица», выбрав комедию «Дикий, дикий Вест». Картина потерпела крах. С тех пор актер снимался только в успешных фильмах, неоднократно получив награды за самую лучшую мужскую роль.