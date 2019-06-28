Трудно – не значит непреодолимо. Люди, которые заявили о себе всему миру

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Серьезная болезнь или нестандартная внешность для многих становится причиной комплексов на всю жизнь. Однако есть немало примеров людей, которые доказали, что болезнь - не приговор и заявили о себе всему миру.

Многие, осознавая свои отличия от других, просто опускают руки. Тем не менее, в жизни всегда есть как минимум два выхода: легкий – бросить все свои мечты, и сложный – принять то, что вам дано, и поверить, что вы также можете достичь всего, чего захотите.

Стивен Хокинг – один из самых известных физиков в мире.

Он смог добиться этого, несмотря на боковой амиотрофический склероз, который парализовал его. Его неспособность, однако, не стала преградой на пути к успеху.

Питер Динклэйдж

Актер известен многим благодаря роли Тириона в «Игре престолов». Динклэйдж родился с патологией скелета (ахондроплазией). Его рост – 1 метр 35 сантиметров. Но болезнь не помешала ему добиться огромного успеха. Питер снялся в таких популярных фильмах, как «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Пенелопа», «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» и другие.

Джэми Брюэр

Актриса знаменита благодаря своей роли в сериале «Американская история ужасов». Джэми родилась с синдромом дауна. Несмотря на это, она не оставляла свои мечты об актерской карьере. Также она стала примером для миллионной аудитории, став первой моделью с синдромом дауна, доказав, что трудно – не значит непреодолимо.

У каждого есть трудности, с которыми они сталкиваются в своей жизни, но когда кто-то с ограниченными возможностями способен их преодолеть и прийти к успеху – это чудо, которое может стать примером для других. Требуется много сил, терпения и принятие себя, чтобы пойти так далеко, как эти люди. Музыканты, ученые, модели и актеры – множество примеров людей, которые добились своего, несмотря ни на что, и заявили о себе всему миру.