Джуди Денч призвала помнить о заслугах Вайнштейна и Спейси

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Чувство «обязательства» чье-то настояние или пиар? Почему Джуди Денч заступилась за скандального продюсера и актера, в то время как Голливуд продолжает свой шквал обвинений?

Как известно, Голливуд продолжает держать хватку с историями о сексуальных домогательствах. Недавно британская актриса Джуди Денч раскрыла свое отношение касательно дела Харви Вайнштейна и Кевина Спейси. Она отметила, что нельзя отрицать талант таких людей и предложила разделить сферы деятельности – их личную и профессиональную, которая привела к созданию замечательных кинокартин. Что касается Вайнштейна, мы можем вспомнить его легендарную студию Miramax, из под чьей руки вышли американские независимые фильмы, ставшие феноменами 90-х годов.

Актриса категорически против такого развязного поведения, которым прославились деятели Голливуда, но Джуди Денч требует помнить о заслугах Вайнштейна и Спейси. Подобной защитной позиции есть объяснение – именно деятельность Вайнштейна во многом привела карьеру Денч к крупному успеху и она, возможно, чувствует себя обязанной перед ним. Можно вспомнить фильм «Влюбленный Шекспир», выпущенный из под продюсерского пера Вайнштейна. Что касается Кевина Спейси, то он, как объясняет актриса, поддержал ее после смерти мужа.

Почему Денч решила именно сейчас вспомнить об этом – большой вопрос. Лишний повод заявить о себе? Действительно ли она чувствует свое обязательство перед ними? Как известно от NBC, адвокат продюсера Вайнштейна отказался предоставлять ему услуги и организовывать защиту обвиняемого в суде. И только, кажется, Денч взяла на себя некую роль адвоката, пытаясь реабилитировать не социальный статус, но хотя бы творческое наследие Харви.