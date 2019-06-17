Американские художники сделали подарок фанатам Бэтмена в пяти городах США

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В нескольких городах Америки появились граффити со знаменитым персонажем. Стрит-арт появился по заказу студии комиксов.

В честь 80-летия супергероя компания Detective Comics (DC) начала серию мероприятий. В первую очередь студия заказала граффити с изображением Бэтмена в пяти города США. DC даже придумали специальный хэштег, чтобы объединить все фотографии на фоне произведений искусства.

В планах студии театральные постановки, праздничные рекламные кампании в содружестве со знаменитыми брендами, новые выпуски комиксов. В конце июня 2019 года фанатам обещали представить новый сериал. Он расскажет об Альфреде - дворецком Брюса Уэйна.

Спустя 80 лет с выхода первого комикса о человеке-летучей мыши Бэтмен не теряет популярности. DC сняли несколько сольных фильмов об этом герое, его можно видеть в качестве одного из персонажей в других фильмах этой киновселенной. Герой комиксов прочно укрепился в массовой культуре: любой релиз, связанный с этим персонажем, собирает вокруг себя армию поклонников.