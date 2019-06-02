Сон, вегетарианство и спорт- главные причины молодости Джареда Лето

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Журналисты смогли выяснить некоторые особенности диеты и образа жизни Джареда Лето, которые помогают ему в свои 47 выглядеть на все 20.

Джаред Лето - актер, рок-музыкант и икона стиля. Но он также человек, которому удается выглядеть на 20 лет моложе своего возраста. Поклонники Джареда утверждают, что он вампир и спит в гробу, чтобы сохранить свою молодость. А если серьезно то, в чем его секрет?

Он обычно ест только определенные продукты. Джаред не употреблял мясо, молочные продукты и алкоголь в течение 20 лет. Он также отказался от соли и сахара. Среди блюд, которые ест актер без каких-либо ограничений, попкорн, любые овощи и горячий шоколад с миндальным молоком.

Лето признает, что он не одержим своей диетой, и иногда он отказывается от нее. Секрет в том, что актер придерживается строгих правил здорового питания, но не лишает себя маленьких радостей жизни. Он не голодает и обычно заявляет, что любит есть.

Он обращает пристальное внимание на свою внешность, но не переусердствует с продуктами личной гигиены. После сорока человек стремится выглядеть на свой возраст, найти свой стиль и перестаёт пробовать что-то новое. Но Джареду Лето удалось избежать этого порочного круга.

Джареду удается спать в любой ситуации, хотя иногда это трудно из-за его графика туров и съемок. Но сам Лето считает, что сон является основной причиной его хорошего здоровья и внешнего вида.

Другим ключом к достижению душевного спокойствия и, следовательно, к предотвращению появления морщин является медитация. Джаред Лето предпочитает медитировать с помощью специального приложения для смартфонов. Йога продлевает молодость, а специальные тренировки помогают тонизировать мышцы.

Актер долгое время занимался йогой, катался на велосипеде, занимался скалолазанием и походами. Главное тренироваться на свежем воздухе. Во время туров у папарацци было несколько возможностей сфотографировать Джареда в саду отеля в позе лотоса или собаки, но это его совсем не беспокоило. Здоровье важнее.

Так можно сделать вывод, что спорт, вегетарианство и соня являются самыми основными причинами молодости актёра и музыканта Джареда Лето.