Вход только для элиты? Крупные медиахолдинги заподозрили в «выдавливании» обычных людей со сцены

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Гражданам без мошны денег и богатых «папиков» за плечами тоже хочется покорять музыкальный Олимп, но, очевидно, все места уже забронированы.

Телевидение в последнее время наводнили проекты, которые якобы созданы для того, чтобы вывести людей в звезды. И до сих пор находятся зрители, которые верят в свой «святой грааль». Однако на деле участники из «простых» выполняют роль массовки для заранее избранного звездного победителя.

Интернет взорвался возмущениями после победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой в программе «Голос.Дети». Пользователи писали о том, что дети «не голубых кровей» лишены возможности построить музыкальную карьеру, ведь сцена постепенно становится местом обитания элиты, а профессия певец – превращается в династическую.

С победой звездной дочери людям стало казаться, что для них закрыли последнюю легальную лазейку в сливки общества, и это вылилось в настоящую травлю девочки. В связи с этим певица и члены ее семьи, в том числе и Микелла, закрыли комментарии к своим профилям в Сети, уйдя в полную изоляцию, но народ дошел до кипения. И это вынудило «Первый канал» дать добро на проверку результатов голосования.

Оказалось, что действительно во время конкурса наблюдалась чрезмерная активность пользователей. Алсу стали подозревать, что она задействовала «админресурс». В связи с этим все громче звучат требования рядовых зрителей запретить участие в шоу угасающим звездам, детям звезд, которые априори имели более выгодные условия для подготовки.

Отец Микеллы Ян Абрамов требует не разглашать итоги голосования в пользу дочери и даже направил требование в голландский офис «Голоса» Talpa. Очевидно бизнесмен заподозрил, что итоги вызовут новую волну возмущения, и народ будет против его дочери. Предубеждение людей против «Голоса» стало просто кругом на воде после разоблачений на каналах «ТНТ» и том же «Первом канале». К примеру, участники ток-шоу «Давай поженимся» пожаловались на то, их анкеты используют для массы, а играют роль женихов и невест – звезды. К примеру, в роли жениха-иностранца в одном из выпусков снялся полуфиналист «Новой волны» Михаил Коткин. В программе его называли Майкл. Позже он снялся и в народной передаче «Поле чудес», сыграв участника-цыгана. На «ТНТ» претензии касались проекта «Холостяк». Как заявили эксперты, для роли невест отбирали лишь девушек-моделей или начинающих певиц. Барышни с глубинки или без связей не рассматривались.

Впрочем, некий блогер Олег Фридом рассказал, что знает ТВ изнутри и подчеркивает, что не все решает через постель и связи. Иногда! – только иногда в дело действительно идет талант и профессионализм. «Главное – снимать с себя корону», - заявляет блогер. По его словам, прямиком на сцену нельзя попасть. Сначала нужно показать себя в массовке, набиваться на всевозможные кастинги и даже сидеть в зрительских залах популярных передач и «хлопать лучше всех!». Блогер добавляет, что соискатель должен быть хорошо и со вкусом одет, уметь хорошо говорить и быть всегда готовым сниматься.