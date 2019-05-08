Узнаваемый с первых нот: Скончался композитор «Трое из Простоквашино» и «Приключений Электроника»

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Не стало великого советского и российского артиста, подарившего любимым фильмам незабываемые мелодии.

Народный артист России, знаменитый композитор Евгений Крылатов скончался сегодня, 8 мая, в Москве на 86-м году жизни. Печальным известием поделилась с прессой его дочка Мария. По ее словам, отца не стало рано утром в местной больнице. Врачи диагностировали ему двустороннюю пневмонию. Пока что время и место прощания с композитором родственники не сообщают.

Крылатов относится к тем композиторам, о которых можно с легкостью говорить «узнаваемый с первых нот». Именно его бессмертные произведения звучат в таких картинах, как «Чародеи», «Приключения Электроника», «Трое из Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и еще многих других.

Помимо этого, за время своей творческой деятельности успел отметиться продуктивным сотрудничеством с Малым театром и Театром киноактера. Сотрудничал с многими отечественными поэтами, среди которых Илья Резник, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко и другие.