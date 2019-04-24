В столице РФ проведут первый слет активистов школьных музеев

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В минувший четверг прошло селекторное совещание департамента образования и науки города Москвы. В ходе этого мероприятия директор Музея Победы (Поклонная гора) Александр Школьник анонсировал проведение на площадке его музея 27 апреля первого слета активистов столичных школьных музеев под девизом «История прошлого в технологиях будущего». Заявки на участие в мероприятии направили уже почти 100 школ Москвы. В общей сложности на слете ожидается почти 1500 активистов.

По словам Александра Школьника, проведение мероприятия преследует своей целью объединение активистов столичных школьных музеев. Им будет оказана методическая профессиональная помощь. Также музеи получат площади для показа своих коллекций.

Отметим, что руководитель московского образовательного ведомства Исаак Калина в марте рассказал о том, что в учреждениях образования российской столицы организовано более 800 военно-исторических музеев. Местные школы и колледжи патронируют свыше 1000 воинских захоронений, памятников и обелисков, установленных в честь героев войн.







