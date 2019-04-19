Национальный детский песенный конкурс «Бала дауысы» («Голос детства») проходит в Казахстане благодаря Фонду А.Назарбаевой

Сегодня, 15:54

Фонд развития общественно значимых инициатив Алии Назарбаевой занимается проведением в Казахстане четвертого сезона Национального детского песенного конкурса «Бала дауысы» («Голос детства»). Его участниками являются 2347 юных талантов. В каждом регионе, где проводятся кастинги, участников встречают звездные наставники. Прослушивания уже прошли в Таразе, Шымкенте, Туркестане и Кызылорде.

Уточняется, что отборочный этап продлится до 22 мая. На этой стадии будет выбрано 17 финалистов, которые 1 июня текущего года приедут в Звездный дом «Бала дауысы». Там они будут готовиться к решающей стадии состязаний. Уточняется, что победителю будет вручен Грант на обучение в Университете искусств и путевка в Диснейленд. На сей момент в финал вышли Мирас Максимов (Алматы), Дилнур Атагельди (Жамбылская область), Даттатрея Айшани (Шымкент), Мейрамбек Шалхарбай (Туркестанская область) и Сезим Кахарман (Кызылорда).







