«Не из жизни, так из эфира»: Рейтинг НТВ упадет из-за ухода Норкина с «Места встречи» - мнение

В крайнем выпуске телепрограмме из-за плохого самочувствия ушел журналист Андрей Норкин. Общественность требует закрыть передачу, либо вернуть телеведущего на рабочее место.
Андрей Владимирович Норкин - Российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий. Стал известен и любим общественностью после политической передачи «Место встречи» на НТВ.
Выпуск программы от 03 апреля закончился не по сценарию. Известно, что Андрею Владимировичу во время программы вдруг стало плохо. В социальной сети Facebook люди массово стали требовать вернуть Норкина в эфир, однако сделать это было невозможно.
После объявления, что ведущему эфира вдруг стало плохо, телезрители перестали «бушевать» и «переключились» на сочувствие. В беседе с РИАФАН Юлия Норкина кратко пояснила, что ее супруг находится под наблюдением врачей.
Сейчас в официальном аккаунте Instagram Андрея Норкина фанаты искренне желают скорейшего выздоровления и возвращения в эфир. По их доводам, рейтинги НТВ явно упадут после закрытия программы, либо замены ведущего эфира. Тому подтверждением стали многочисленные комментарии пользователей, которые сообщили, что не намерены смотреть программу без участия любимого ведущего.