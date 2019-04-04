«Не из жизни, так из эфира»: Рейтинг НТВ упадет из-за ухода Норкина с «Места встречи» - мнение

Сегодня, 03:07

В крайнем выпуске телепрограмме из-за плохого самочувствия ушел журналист Андрей Норкин. Общественность требует закрыть передачу, либо вернуть телеведущего на рабочее место.

Андрей Владимирович Норкин - Российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий. Стал известен и любим общественностью после политической передачи «Место встречи» на НТВ.

Выпуск программы от 03 апреля закончился не по сценарию. Известно, что Андрею Владимировичу во время программы вдруг стало плохо. В социальной сети Facebook люди массово стали требовать вернуть Норкина в эфир, однако сделать это было невозможно.

После объявления, что ведущему эфира вдруг стало плохо, телезрители перестали «бушевать» и «переключились» на сочувствие. В беседе с РИАФАН Юлия Норкина кратко пояснила, что ее супруг находится под наблюдением врачей.

Сейчас в официальном аккаунте Instagram Андрея Норкина фанаты искренне желают скорейшего выздоровления и возвращения в эфир. По их доводам, рейтинги НТВ явно упадут после закрытия программы, либо замены ведущего эфира. Тому подтверждением стали многочисленные комментарии пользователей, которые сообщили, что не намерены смотреть программу без участия любимого ведущего.

«Андрей, вы самый интеллигентный ведущий из всех политических ток-шоу, никогда не опускались до базара. Но чувствую что и вас достали. С нетерпением ждём вашего возвращения!», «минус рейтинги», «Не из жизни, так из эфира», «Верните Норкина! Или закройте эту передачу», «Немедленно вернитесь на программу: " Место встречи". Программа без вас потеряла изюминку», - написали переживающие фанаты Андрея Владимировича.