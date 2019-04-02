Разрабатывать экскурсии для сайта «Узнай Москву» будут известные актеры и режиссерыРазрабатывать экскурсии для сайта «Узнай Москву» будут известные актеры и режиссеры

Сегодня, 16:07

2019 год был объявлен в Российской Федерации Годом театра. С целью развития театрального искусства в 85 субъектах РФ организуют проведение более 2600 тематических мероприятий. В столице нашей страны приступили к реализации спецпроекта «Москва театральная», под эгидой которого известные российские актеры и режиссеры будут разрабатывать для сайта «Узнай Москву» собственные экскурсии по мегаполису. По словам заммэра города Натальи Сергуниной, они поделятся интересной информацией, которой нет в путеводителях, а также личными воспоминаниями. Об этом пишет сайт столичного мэра.

Автором первой экскурсии для сайта «Узнай Москву» является известная актриса Ирина Апексимова. Его протяженность составляет семь километров, а стартует экскурсия от Театра на Таганке, которым управляет уроженка Волгограда. Конечный пункт — Патриаршие пруды. Экскурсия длится полтора часа, и за это время можно будет изучить восемь московских достопримечательностей, повлиявших на жизнь актрисы.











