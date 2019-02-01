Променяла Льва на «котёнка»: Злопамятная Пугачёва не пригласит Лещенко на юбилей из-за дуэта с Ротару

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Возле своего трона Пугачёва не потерпит равнозначных фигур, вроде Лещенко.

Народный артист РСФСР отмечает сегодня 77 день своего рождения. Помимо таланта, человеческой харизмы, высокой культуры исполнения песни, Лещенко - один из немногих примеров творческого долголетия на эстраде. Динозавров, подобных ему, сегодня можно пересчитать на пальцах одной руки. И тем не менее, многие сценические процессы сейчас пристально рассматриваются сквозь призму предстоящего юбилея Аллы Пугачёвой. Следует сказать, что помимо известной доли ревности, среди старожилов отечественной сцены нередко происходят различные трения, особенно если исполнители находятся в противоборствующих кланах. Лещенко всегда сохранял независимость и не примыкал к лагерям ни Пугачёвой, ни Кобзона. Впрочем, это не помешало Примадонне вычеркнуть старейшину «Песни года» из числа участников фестиваля, когда Алла Борисовна стала верховодить главным песенным форумом.

В дальнейшем, усилиями Игоря Крутого справедливость была восстановлена, Льва Валерьяновича вновь пригласили на «Песню года», но «осадочек» остался - и у него, и у Пугачёвой. Будущее показало, что злопамятная Примадонна не простила певцу его независимости. Ведь вскоре Лещенко совершил несколько «противоправных» в глазах Примадонны действий, а именно - записал для своего диска дуэт с Софией Ротару и выступил на 70-летии всенародной «хуторянки» на фестивале «Жара» в Баку. Поклонники единодушны: всё это окончательно разрушило хрупкий мостик отношений между двумя легендами отечественной эстрады. Скорее всего, Алла Борисовна променяет Льва на верноподданного «котёнка» из молодой поросли, вроде Светланы Лободы, которая уже сейчас красуется на первой строчке концертной афиши «Подарок для Аллы». А сам Лещенко, как полагают, не будет включён в состав поющих гостей юбилейного концерта в честь 70-летия Пугачёвой.







