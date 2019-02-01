Валентин Юдашкин сильно похудел из-за онкологического заболевания

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Вчера состоялась презентация новой коллекции Юдашкина. Внешний вид кутюрье взволновал ценителей его творчества.

Вчера Валентин Юдашкин совместно с дизайнеров Дэвидом Ройтманом представили новую капсульную коллекцию иудаики. На ней были представлены ювелирные изделия и атрибутика с символом Иерусалима. Идея создания такой коллекции пришла в голову Юдашкину во время прогулок по одному из городов Святой земли.

Ценители моды были в восторге от презентованной коллекции, но заметили, что кутюрье сильно похудел. Он почти не разговаривал ни с кем, а если и говорил, то очень тихо, почти шёпотом. Вместо него «отдувалась» супруга Марина, которая предлагала угощения гостям и отвечала на все вопросы. Скорее всего, ухудшения здоровья происходит из-за онкологического заболевания, которым он болеет уже не первый год.

Напомним, что Валентин Юдашкин ещё в 2016 году перенёс сложную операцию на почке, а через год он официально подтвердил страшный диагноз рак. Сам Юдашкин признался, что долгое время скрывал свой недуг от родных и друзей, чтобы не расстраивать их.