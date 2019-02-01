Ирину Усок арестовали в США за похищение ребёнка

Сегодня, 12:57

Сегодня стало известно, что актриса театра и кино Ирина Усок была арестована в аэропорту города Нью-Йорк. Сейчас она находится в местном изоляторе и ждёт решения суда.

Ирина Усок получила свою популярность благодаря участию в криминальных сериалах. Она снималась в сериале « Даша Васильева-любительница частого розыска», «Аэропорт», «Судебная колонка» и «Вы заказывали убийство». А сегодня стало известно, что она сама попала в ситуацию, в которой нужен сыщик или скорее адвокат. Усок только прилетели из России в США, как её тут же задержала полиция Нью-Йорка.

Актрису обвиняют в киднеппинге, то есть в похищении ребёнка. Это очень серьёзное обвинения и пока нет никаких комментариев. Ирина ожидает решения американских властей.

А пользователи сети пошутили, предположили, что её задержали за игру в криминальных сериалах: «Дашу следопыта закрыли», «За некоторые российские сериалы, надо сразу на двадцатку закрывать», «Наконец-то стали наказывать за игру в криминальном кино».