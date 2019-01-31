В США умер актер Дик Миллер из фильма «Терминатор»

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В почетном возрасте 90 лет ушел из жизни талантливый актер, который сыграл более ста ролей в голливудских кинофильмах.

Американские таблоиды проинформировали о смерти актера Дика Миллера из фильма «Терминатор». Мужчина умер по естественным причинам у себя дома в Лос-Анджелесе. У актера осталась пожилая супруга, взрослая дочь и внуки. Всемирную славу Миллер получил после выхода картины американского кинорежиссёра Стивена Спилберга «Гремлины». В конце 90-х годов актер сыграл звездные роли в таких фильмах, как «Полиция Нью-Йорка», «Шоссе 666», «Байки из склепа: Рыцарь-демон», «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена» и другие.

Кроме того, Дик Миллер был режиссёром фильмов «Сонни Спун» и «Полиция Майами». Также в свободное время актер писал много различных сценариев, по которым позже снимали телепрограммы, фильмы и даже сериалы.