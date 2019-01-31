Фанаты увидели первый кадр из предстоящего фильма «Малефисента 2»

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Актриса Мишель Пфайффер опубликовала себя в роли королевы Ингрит в сети Instagram.

60-летняя актриса Мишель Пфайффер поделилась фото в образе нового персонажа – королевы Ингрит, которая появится в предстоящем фильме «Малефисента 2». Подписала она пост: «Небольшое поддразнивание королевы Ингрит». Действительно, фанаты увидели только первый кадр, а вся кинокартина появится на экранах не скоро – 29 мая 2020 года.

Пфайффер станет одной из главных героинь вместе с Анджелиной Джоли и Эль Фэннинг. Королева Ингрит сыграет мать принца Филиппа, в которого влюблена принцесса Аврора. Теперь основной конфликт в фильме появится между Малефисентой и юной правительницей королевств.

В 2015 году компания Disney сообщила, что собирается снимать продолжение фильма «Малефисента». После объявления появились слухи, что Анджелина Джоли не согласится подписывать контракт. Голливудская актриса практически никогда не снимается в сиквелах.



