«Пугачёва опасна для России»: Завербованный Песковым Киркоров мог быть приставлен шпионить за Примадонной

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Опыт вербовки агентов пресс-секретарь президента России мог получить на дипломатической службе, работая в посольстве в Турции.

Филипп Киркоров, каким мы его знаем сегодня, является в полной мере «детищем» Аллы Пугачёвой. Примадонна воспитала из талантливого артиста настоящую звезду, вывела своего бывшего мужа в высший эшелон российской эстрады, сделав его поп-королём. Сам Филипп всегда признаётся, что безмерно благодарен Алле Борисовне за всё, что она для него сделала. Даже когда Примадонна объявила о разводе, а затем начала строить отношения с Максимом Галкиным, Киркоров остался верен ей, пообещав, что больше никогда не женится. Сегодня артист является близким другом семьи Пугачёвой, его можно назвать частым гостем в её доме. Однако действительно ли Филиппом до сих пор движут неугасающие чувства к Алле Борисовне или же мотивы поп-короля со временем изменились?

На фоне дружбы Киркорова и Пугачёвой выделяется их разность во взглядах, в том числе в политике. Если Примадонна всегда пыталась дистанцироваться от власти и не быть «на подтанцовке» у руководства страны, то о её экс-супруге такого не скажешь. Киркорова всегда рады видеть в Кремле, он дружит с влиятельными людьми из российской политики и бизнеса. Одним из них есть не кто иной, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Киркоров открыто называет главу пресс-службы Кремля и многолетнего соратника Владимира Путина своим близким другом. Артист был у него на свадьбе, регулярно приглашает Пескова с женой Татьяной Навкой к себе в гости. В середине октября, когда в Керчи случилась трагедия с расстрелом студентов, Киркоров даже пренебрёг ради Пескова всеми нормами морали и этики, радостно поздравив того с днём рождения сразу после поста со словами скорби по погибшим. Откуда же взялась такая трепетная дружба с высокопоставленным чиновником?

Как известно, Дмитрий Песков всю жизнь проработал на государственной службе. Причём начинал карьеру нынешний глава пресс-службы Кремля с работы в МИДе. Долгое время Песков служил на разных должностях в советском, а затем в российском посольстве в Турции. Учитывая практику отечественных спецслужб внедрения своих агентов за рубежом под видом дипломатов, не исключено, что Дмитрий Сергеевич не только занимался дипломатической деятельностью, но выполнял отдельные поручения разведки. В частности, Песков мог заниматься вербовкой турецких властьпридержащих. Если это не так, то подозрительным выглядит приближение его к Путину сразу после назначения его президентом России в 2000 году, ведь Владимир Владимирович, как человек «конторы» в первые годы сделал ставку в первую очередь на людей силового блока, либо же близких соратников из числа «гражданских». Ни тем, ни другим Песков в то время официально не был, но всё же сразу был назначен начальником отдела по связям со СМИ управления пресс-службы президентской администрации.

Учитывая это, можно допустить, что Дмитрий Сергеевич попал в Кремль «по квоте разведки» и в дальнейшем также был полезен руководству страны в этой сфере. В числе прочего, не исключено, что он мог склонить к сотрудничеству и Филиппа Киркорова. Помощь работе со знаменитостями оказала супруга Татьяна Навка, имеющая обширные связи, как в мире спорта, так и в среде шоу-бизнеса. Киркоров же мог понадобиться спецслужбам по вполне понятным причинам. Артист имеет большое влияние на деятелей культуры, обладает хорошим набором контактов, как в России, так и за рубежом. Однако первостепенной целью «агента» Киркорова может быть Алла Пугачёва.

Как уже было сказано, поп-король близко знает её, вхож в её дом и способен разведать любую информацию о замыслах звезды. Ранее мы уже писали о возможной провальной вербовке Пугачёвой Кобзоном, что в итоге привело к ссоре двух ветеранов сцены. Также сообщалось, что знаменитость имела и продолжает обладать высоким рейтингом доверия среди населения, что период кризиса власти может дорого обойтись властьпридержащим в случае, если такой деятель, как Пугачёва, примет противоположную власти сторону. В Кремле наверняка понимают, что она опасна для сегодняшней России, а потому завербованный Песковым Киркоров мог быть приставлен шпионить за Примадонной.