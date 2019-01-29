«Я бы стала на колени»: Нина Русланова мечтает найти своих родных

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Нина Русланова прожила очень сложную жизнь и с малых лет воспитывалась в детдоме, а сейчас хочет найти своих родственников и узнать, почему так случилось.

У народной артистки России оказывается очень сложная судьба. Она родилась в Украине, а когда ей было 8 месяца её нашли на вокзале и доставили в дом-малютку в Харьковской области (Украина).

Одна из инспекторов детских домов дала ей фамилию Русланова, на то время это была известная певица. Сейчас Нина Ивановна говорит, что дар артистки передался ей через фамилию.

В Россию Русланова приехала в 1969 году и осталась жить по сегодняшний день. Снялась в более чем 140 фильмах и стала одной самых известных артисток. Ей приписывали романы с Высоцким, Юрием Назаровым и Сергеем Никоненко. Артистка отвергает эту информацию и говорит, что всю жизнь хотела простого женского счастья.

В 2009 году артистка пережила сердечный приступ, что очень подкосило её здоровье. А 2014 году снова возникли проблемы с сердцем, и она пережила сложнейший инсульт. После него артистка частично потеряла речь и долго находилась на реабилитации. Поклонники Руслановой уже не верили в её выздоровление.

А в начале этого года артистка попала на передачу «Судьба человека» к Дмитрию Борисову и рассказала, что мечтает найти своих родных, несмотря на то, что они её бросили в раннем возрасте. «Я бы обрадовалась. Я бы стала на колени» говорит артистка о встрече с родными людьми.

Есть люди, которые утверждают родство с Русланой, но пока подтверждений этому нет. На сегодняшний день за ней ухаживает дочь Алеся и внук Костя.