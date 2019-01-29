Обновленная экспозиция Музея Владимира Высоцкого включает в себя ранее не выставлявшиеся личные вещи

Сегодня, 11:18

Заместитель московского мэра Наталья Сергунина рассказала о скором открытии новой экспозиции Государственного музея Владимира Высоцкого. Обновленная коллекция будет впервые представлена посетителям 25 января. Именно в ближайшую пятницу будет отмечаться 81-летняя годовщина со дня рождения великого отечественного исполнителя авторской песни Владимира Высоцкого. Об этом написал сайт «Москва меняется».

Уточняется, что по итогам проведенного обновления площадь экспозиции увеличилась в 2,5 раза (с 220 до 570 «квадратов»). Попутно в Музее стало значительно (в полтора раза!) больше экспонатов, количество которых в коллекции выросло с 940 до почти 1400 предметов). Как рассказала Наталья Сергунина, более 650 экспонатов — это личные вещи великого барда. Среди них есть те, которые еще ни разу не демонстрировались. Речь, в том числе, идет и о переданных Музею в дар вещах из личной коллекции Марины Влади. Интерактивная часть обновленной коллекции объединяет в себе более тысячи разнообразных мультимедийных материалов (фотоснимков, видеороликов, аудиозаписей), — сообщила Наталья Сергунина.







