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Торги намечены на 9 февраля. Сообщается, что состояние издания очень хорошее.

Первый «Герой нашего времени» уйдёт с молотка за 3,5 миллиона рублей. Не исключено, что за него может быть предложена и намного более значительная сумма.

Это произведение Лермонтов начал писать в 1837 году. Первые его главы, чтобы проверить реакцию читателей на его начинание, писатель опубликовал в «Отечественных записках».

После шквала положительных отзывов он окунулся в дальнейшую работу. В 1840 году «Герой нашего времени» был полностью готов к публикации.

Его первый тираж составляли лишь 1000 экземпляров, подавляющее большинство из которых не сохранились.

Сообщено, что то, что появится на аукционе, имеет два добротные полукожаные переплёта эпохи издания книги. Они очень хорошо сохранились, как и листы самого произведения.

У страниц большие поля, а блоки являются чистыми.

Устроители аукциона рассчитывают, что этот лот может существенно подняться в цене.