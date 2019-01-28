Картина Куинджи раскрыла не все свои тайны - мнение

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До сих пор искусствоведы не могут прийти к единому мнению, почему в написании «Ай-Петри. Крым» художник использовал такую гамму цветов. В основном это синие тона.

Но, как оказалось, картина Куинджи получила и новые современные тайны. Они связаны с её более чем странным похищением и не менее странным отысканием.

Куинджи в написании использовал полное затемнение переднего плана. Видимо, он хотел, чтобы зритель сосредоточился на удалённой части сюжета, где вершина горы намного светлее.

При краже произошло нечто подобное. В первую очередь было отвлечено внимание зрителей. Для этого не использовались даже синие халаты сотрудников музея, только абсолютное спокойствие. И всё. Человек одетый, как и все посетители, снял картину и пошёл, не скрывая лица. Значит, имел на это право.

Охрана корпуса, где находился шедевр стоимость которого эксперты оценили в 1 млн долларов, велась лишь одним сотрудником Росгвардии.

В его обязанности входит контроль за тем, чтобы в помещение не вносились запрещённые вещи и реагирование на беспорядки, если таковые возникнут.

Таковых не возникло. Следовательно, и причин для волнений не было. Однако, есть вопрос. Картина из зала выносилась в раме. Где её из неё могли извлечь, не привлекая постороннего внимания, чтобы пронести мимо охранника.

Видеонаблюдение в зале присутствовало. Однако, до сих пор нет точного ответа, велось ли оно в обычном автоматическом режиме или за пультом сидел оператор. Если сидел, почему не среагировал на явно нестандартную ситуацию с выносом картины.

Далее, вор, судя по всему, был очень хладнокровным и точно знал, что брать. Как он допустил, чтобы его так быстро нашли, является ещё одним вопросом. По логике, такая ценность должна была незамедлительно уйти «по цепочке».

Что касается страховки, то и здесь не всё однозначно. Сначала говорилось, что это полотно Куинджи было застраховано лишь на период транспортировки. Затем появилось срочное опровержение от страховой компании, что нет – на весь период экспозиции.

Минкультуры сразу же озвучило страховую стоимость полотна в 12 млн рублей. В то же время, другие источники сообщили, что страховая стоимость была определена в целом на все экспонаты, а не на каждый в отдельности.

И на редкость оперативно сработали розыскники. Честь им за это, конечно и слава. Однако, пока что есть какой-то осадок недосказанности. Подозреваемый при задержании заявил, что он законопослушный и, что было вчера, не помнит.

Хочется верить, что в этой краже не было «двойного дна» или обычной подставы. Возможно, уже скоро все тайны с похищения полотна Куинджи будут сняты.

А самое неприятное, если работал обычный сумасшедший или невменяемый, не осознающий, что делает, но при этом, всё ему удалось.