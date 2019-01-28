«Крым не наш?»: Свидетели предположили, кто мог украсть картину Куинджи из Третьяковки

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На выставке русского художника украли одну из самых знаменитых картин стоимостью 12 млн рублей.

Архип Иванович Куинджи - российский художник греческого происхождения. Являлся мастером пейзажной живописи. Родился живописец 27 января 1842 года. Его выставка в этом году совпала ровно со 177-летием художника. Именно в этот день со знаменательной выставки украли картину «Ай-Петри. Крым».

Кража произошла неимоверно легко. Неизвестный человек подошел к картине, снял её и ушел. Есть предположение, что из картинной галереи неизвестный скрылся на белом внедорожнике. Одет парень был очень просто, в штаны и рубашку. У всех на глазах он достал картину из рамки, зашел за колонну и пошел к выходу. Сначала все молча смотрели, но когда тот скрылся, у людей пришло осознание, а с ним и паника с тревогой.

По краже открыли уголовное дело и внесли в международный реестр краденых вещей музейного фонда. Сделали это для того, чтобы картину не смогли вывезти за территорию РФ.

Картина своим названием «Ай-Петри. Крым» наводит на политический контекст. Сейчас в обсуждении произошедшего ходят сатирические вопрос, «Это что это получается, Крым не наш?», - задаются вопросом пользователи сети.

Также известно, что картина расценивается в $200.000,что в принципе не так много для картин Третьяковской галереи. Многие действительно утверждают, что сделано было это специально с политической стратегией.

Порошенко ездит по Украине как Томасом, с картиной Куинджи "Крым", и рассказывает, что вернул Крым на Украину. — Улыбайтесь Господа. ☆ (@LN1iRxZY4hjTX60) January 27, 2019

Поэтому, кто в шутку, кто нет, сейчас обсуждают то, что украл картину глава Украины, Пётр Порошенко, который вполне вероятно, что сейчас ездит на Крыму с картиной и радуется тому, что все-таки смог вернуть Крым на Украину.

Шутки шутками, однако, вопрос действительно стоит серьёзно, ведь это уже второй раз, когда смотрители и Росгвардия никак не отреагировали, система охраны предметов искусства не работает, а каждому государственному музею необходима собственная служба безопасности с эффективными сотрудниками.