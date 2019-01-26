«Все гении – сумасшедшие»: Виктор Цой не лежал в клинике постоянно из-за своего таланта – психиатр

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Музыкант провел в психиатрической больнице всего полтора месяца, а оправданием тому было то, что он якобы не хотел в армию. У специалиста другое мнение по этому поводу и он считает, что ряд факторов указывает на эмоциональную и психическую нестабильность актера.

Виктор Цой является символом эпохи перестройки в Советском союзе. Он погиб в 1990, когда должно было грянуть время больших перемен, таинственно разбившись на собственном автомобиле. Его смерть покрыта множеством тайн, но и жизнь также была не столь однозначна.

Известно, что артист в свое время полтора месяца лежал в психиатрической клинике. Позже это оправдывалось тем, что он просто пытался «откосить» от армии и получить «белый билет». Однако, психиатр считает, что на самом деле Виктор Цой мог быть болен, но не лежал в клинике постоянно из-за своего таланта. В качестве доводов он приводит то, что еще будучи студентом будущая звезда создает музыкальный коллектив под названием «Палата номер 6». Естественно, что это «всего лишь» название произведения, но подсознание Цоя могло выдать это название в качестве собственной характеристики, как зачастую и происходит.

Также известно, что Виктор самостоятельно писал музыку для группы, слова и песни были целиком и полностью его. Как говорится, «все гении – сумасшедшие», и эта история могла быть как раз про Цоя. Специалист считает, что его психика попросту не могла выдержать такого давления со стороны общества, власти, а также ему было тяжело порой оттого, что его песни не понимали так, как понимал он.

В конечном итоге, он умер очень рано, возможно, так и не будучи понятым, но его творчество увековечило его в памяти поклонников, даже несмотря на возможное эмоциональное и психологическое расстройство. Его личности посвящены «стены памяти» в столицах бывшего СССР и до сих пор они дополняются разного рода надписями поклонников даже нынешнего поколения.