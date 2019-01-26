Марина Влади не смогла смириться с гибелью Высоцкого и при новом муже перечитывала его письма и слушала песни

Сегодня, 18:33

Даже после замужества французская и российская актриса не переставала любить поэта и при супруге постоянно перечитывала адресованные ей письма от Владимира и слушала пластинки с песнями исполнителя, а дома у супружеской пары висел портрет Высоцкого.

Пара Марины Влади и Владимира Высоцкого интересовала абсолютно всех в Советском Союзе и волнует даже до сих пор. Тогда она жила во Франции, а он в СССР, так как они не могли долго находиться на другой, непривычной территории, так как чувствовали себя ненужными. Пара считала, что их место порознь, но они никогда не переставали любить друг друга. Влади долго боролась с зависимостями любимого человека и старалась остановить его мучения. Всего два раза в жизни у нее не хватило на это сил. Первый раз – в самом начале совместной жизни, когда в бреду он называл ее чужим именем. Второй – когда он вышвырнул ее в коридор и заперся в ванной, чтобы допить бутылку: «Задыхаясь от ярости, я хлопнула дверью и послала его к черту. В обоих случаях, естественно, он провел полгода в адских мучениях. И я тоже».

Последние годы жизни барда были наполнены страданиями, так как он, с одной стороны, пытался побольше работать, с другой стороны его имя стиралось в прессе, некоторые фильмы с его участием не выходили, это все больше вгоняло его в депрессию. Марина была готова принять его любым и в последние дни его жизни даже говорила, что он собирался все-таки ехать к ней, в Париж. Однако, 25 июля 1980 года его не стало и это на долгое время вогнало артистку в депрессию. После этого она все-таки вышла замуж за иностранного врача-онколога, у которого лечился Андрей Тарковский. Но все равно помнила о бывшем супруге в лице Высоцкого. Дома у них висел его портрет, а сама Марина Влади, по всей видимости, не смогла смириться с гибелью Высоцкого и даже при новом муже перечитывала его письма и слушала песни.

После гибели последнего супруга Марина осталась одна. Сейчас она отдала все письма Высоцкого ей в музей его памяти, но запретила раскрывать их до ее гибели. Она желает оставить в тайне их личную жизнь хотя бы до своей смерти, ведь ей не хочется слушать очередные порции негатива в адрес их пары.