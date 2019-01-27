Заммэра Москвы Наталья Сергунина встала во главе оргкомитета по проведению Года Театра в столице

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Как сообщает Москва24, в России 2019 год пройдет под знаком Театра. Состоялось первое заседание оргкомитета по проведению Года Театра в Москве. Напомним, в Москве предусмотрено увеличение целевого финансирования до 250 млн. рублей и дополнительные грантовые выплаты на реализацию театральных проектов на 400 млн рублей.

Сергей Собянин озвучил список руководителей театров, которые вошли в оргкомитет по проведению Года театра в Москве. Возглавила оргкомитет заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы. Учреждения культуры не только готовы удивить новыми постановками, но и рассчитывают на дополнительную финансовую поддержку. На заседании оргкомитета по проведению Года театра Собянин объявил, что в 2019 году правительство Москвы увеличит объем грантов на финансирование деятельности театров.











