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Михаил Задорнов воспринял слова ведьмы в шутку, хотя это могло спасти его жизнь.

Михаил Задорнов всегда был патриотом, а также резко высказывался относительно США и правительства данной страны. Но мало кто знает, что он сам делился воспоминаниями 37-летней давности, когда он был еще обычным журналистом. Юморист рассказывал, что однажды в тайге встретил ведунью, которая могла предсказывать судьбы. Из разговора его стало понятно, что он сам слегка запутывается в своих словах, поскольку неоднократно упоминает об агентах ЦРУ, которых он сам видел в той местности. Это может означать, что комик перепутал реальность с видениями после вхождения в транс.

Вероятнее всего, таёжная ведунья могла ввести Задорнова в гипноз и предсказать смерть от рук агентов ЦРУ еще 37 лет назад, после чего юморист не предпринял никаких мер, и в своей карьере все время высмеивал США. В Сети предполагают, что Задорнова попросту устранили, подсадив в его организм неизведанный штамм вируса, который спровоцировал у артиста раковую опухоль. За его нелицеприятные слова Задорнову был запрещен въезд в США, но, вероятно, только этим агенты ЦРУ не ограничились - из-за его правдивых слов многие россияне начали понимать, что американская сторона только делает вид, что хочет стать другом нашей стране, а на самом деле строит коварные планы.

Возможно, у правдоруба Михаила Задорнова и был бы шанс прожить еще долгие годы, если бы он воспользовался подарком судьбы в виде подсказки ведьмы. Он предпочел научить россиян распознавать правду даже там, где, казалось бы, нет места для лжи, подставив свою жизнь под угрозу. Поэтому его подобные рассказы и звучат как бред сумасшедшего - он попросту перепутал свои видения, которые были посланы ведьмой для сохранения его жизни.