Фанаты Высоцкого не могут смириться с уходом барда и настаивают на версиях «убили Из КГБ» и «травили наркотиками»

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Злой рок не при чем и не было засланных КГБ-истов в его квартиру, просто настала смерть, подчеркивает астролог, который решился также прикоснуться к судьбе легендарного исполнителя.

Известный и легендарный музыкант Владимир Высоцкий жив не только в сердцах своих поклонников, но и в самых откровенных признаниях своих друзей и знакомых. На первый взгляд тема о Высоцком кажется уже заезженной и забытой, но в это же время эта фамилия вызывает интерес поклонников музыканта, его биографов и даже астрологов. Многие преданные фанаты Высоцкого не могут до сих пор смириться с уходом барда. По словам поклонников, Высоцкий жив и будет жить, пока его песни поют и слушают. Однако в это же время многие знатоки настаивают на версии смерти «убили Из КГБ» и «травили наркотиками». На самом деле есть версия об умышленном убийстве легендарного артиста спецслужбами. Есть много догадок, якобы подтверждающих версию о смерти от КГБ. Например, врач, который имел контакт с артистом, был представителем госструктуры, которая могла быть завербована спецслужбами. Также к этой аргументации можно отнести и приближение Олимпиады, которая была и остается на сегодня мировым праздником и ареной показа достижений. Если учесть, что в СССР активно принимали участие в этом мероприятии, то вовлеченность народных масс была в дни Олимпиады максимальной. Такое стечение обстоятельств могло позволить быстрее решить вопрос по Высоцкому, как пишут многие исследователи рокового дня Владимира Высоцкого. Вместе с тем, артист не раз подчеркивал, что говорит правду под музыку. Но говорил ли он то из-за чего его могли бы ликвидировать, скорее нет чем да. Бытует версия, что на Высоцкого не только покушались несколько раз при жизни, но и перед смертью вовсе травили наркотиками и психотропными средствами.

Марлена Зимна, польская исследовательница жизни и творчества Владимира Высоцкого, не отбрасывает эту версию событий и даже уверенна, организм музыканта не один год пытались угробить именно спецпрепаратами. Эту версию подтверждает даже справка выданная медиками через три дня после смерти Высоцкого. Странность в том состояла, что похоронить человека решили на основании «липового документа». К тому же, эта справка сделана была по разрешению главврача поликлиники, в которой якобы наблюдался Высоцкий. Неясно, на каких основаниях это было сделано и выдана справка, но факт остается фактом.

Пока фанаты Высоцкого не могут до сих пор смирится с уходом барда и настаивают на версии смерти «убили из КГБ» и «травили наркотиками», все больше версий появляется с годами и кажется, что возможно мистическая смерть барда не была так проста, как все думают. Также свою позицию высказал и астролог. По его данным и расположению звезд кажется ясным – артиста убили. Но все же кто это сделал и при каких обстоятельствах, до сих пор неизвестно. Пока ведущий астролог НИИ астрологии «НИКА» настаивает на своей версии событий в роковую ночь, его коллега астролог решился рассказать, что КГБ и наркотики вообще не при чем в этой ситуации.

«Высоцкий прожил трудную и насыщенную жизнь. Любовь, страсть и скорость всегда преследовали его, и ему удавалось не раз играть со смертью, обманывая ее. Но смерть в квартире стала именно последней битвой, которую бард проиграл с достоинством, оставив своим поклонникам массу песен и музыки, которая до сих пор актуальна», - говорит астролог.

Но утверждать и называть имена спустя годы глупо и бессмысленно, подчеркивают поклонники, вспоминая творчество легендарного музыканта именно 25 января в Татьянин день, и день рождения легенды.