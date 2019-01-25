«Я в это не играю»: Сын Высоцкого отказался сдавать тест ДНК

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Владимир Высоцкий имел популярность среди женщин, поэтому даже через много лет после смерти находятся внебрачные дети музыканта.

Официальный сын поэта Никита Высоцкий недавно стал гостем ток-шоу «Пусть говорят». Выпуск был посвящён его отцу.

Неожиданно в студию пригласили очередного внебрачного ребёнка певца, а для подтверждения родства Никиту попросили сделать тест ДНК. На что он негативно отреагировал: «Я в это не играю» и покинул телепередачу. Перед этим сообщив, что предупреждал редакторов о такой ситуации.

Сын Высоцкого отказывается верить в существование внебрачных детей и утверждает, что люди, которые объявляют себя его братьями и сёстрами, просто хотят славы. Тем более, биография его отца давно изучена и список романов всем известен.

Сегодня 25 января знаменитому музыканту исполнился бы 81 год. Он умер в возрасте 42 лет от инфаркта. Несмотря на время, он остаётся легендой, а его биография до сих пор интересует прессу.